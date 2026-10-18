Ποδόσφαιρο γυναικών: Με το απόλυτο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Αστέρας AKTOR στη Women’s Football League
Οι ΠΑΟΚ, Αστέρας AKTOR και Παναθηναϊκός διατήρησαν το απόλυτο μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής της Women’s Football League, ενώ η ΑΕΚ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Αγίας Παρασκευής.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά», το «τριφύλλι» κι η ομάδα της Τρίπολης συνεχίζουν χωρίς απώλειες στη Women’s Football League, καθώς πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-0 των Σειρήνων Γρεβενών, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε με 3-0 από την έδρα του Βόλου. Η Γκατσανίτσα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 12ο λεπτό, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Αντρέεφσκα διπλασίασε τα τέρματα του «Δικεφάλου του Βορρά», βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Σκοτσιανίτη στο 76’, σφραγίζοντας το τρίτο διαδοχικό τρίποντο των «ασπρόμαυρων».
Ευρεία νίκη πέτυχε κι ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος επικράτησε με 6-1 του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η Αντούγκμπε σημείωσε χατ-τρικ, ενώ τα υπόλοιπα γκολ των νικητριών πέτυχαν οι Πίτσιου, Παναγιώτου και Χαμαλίδου.
Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, νίκησε (1-0) στην Αγία Παρασκευή, χάρη στο γκολ της Χατζηνικολάου στο 62’. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο ΠΑΣ Πύργος 1968 επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ, ενώ Κηφισιά και ΡΕΑ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός 0-5
- Αγία Παρασκευή – ΑΕΚ 0-1
- Αστέρας AKTOR – Οδυσσέας Μοσχάτου 6-1
- Βόλος – ΠΑΟΚ 0-3
- ΟΦΗ – ΠΑΣ Πύργος 1968 1-2
- Κηφισιά – ΡΕΑ 1-1