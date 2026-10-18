Ποδόσφαιρο γυναικών: Με το απόλυτο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Αστέρας AKTOR στη Women’s Football League

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», το «τριφύλλι» κι η ομάδα της Τρίπολης συνεχίζουν χωρίς απώλειες στη Women’s Football League, καθώς πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-0 των Σειρήνων Γρεβενών, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε με 3-0 από την έδρα του Βόλου. Η Γκατσανίτσα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 12ο λεπτό, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Αντρέεφσκα διπλασίασε τα τέρματα του «Δικεφάλου του Βορρά», βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Σκοτσιανίτη στο 76’, σφραγίζοντας το τρίτο διαδοχικό τρίποντο των «ασπρόμαυρων».

Ευρεία νίκη πέτυχε κι ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος επικράτησε με 6-1 του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η Αντούγκμπε σημείωσε χατ-τρικ, ενώ τα υπόλοιπα γκολ των νικητριών πέτυχαν οι Πίτσιου, Παναγιώτου και Χαμαλίδου.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, νίκησε (1-0) στην Αγία Παρασκευή, χάρη στο γκολ της Χατζηνικολάου στο 62’. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο ΠΑΣ Πύργος 1968 επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ, ενώ Κηφισιά και ΡΕΑ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός 0-5 Αγία Παρασκευή – ΑΕΚ 0-1 Αστέρας AKTOR – Οδυσσέας Μοσχάτου 6-1 Βόλος – ΠΑΟΚ 0-3 ΟΦΗ – ΠΑΣ Πύργος 1968 1-2 Κηφισιά – ΡΕΑ 1-1