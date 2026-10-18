Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δικέφαλο ο Γιάγκουσιτς

Μετά τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο στο πρώτο μέρος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR για την 7η αγωνιστική της Super League, η ανησυχία στις τάξεις τoυ «τριφυλλιού» μεγάλωσε με την ατυχία του Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός μπήκε στο παιχνίδι στο 77' στη θέση του Αντίνο και στο 88' βρέθηκε στο χορτάρι μετά από σουτ, αισθανόμενος έντονες ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Το ιατρικό τιμ έσπευσε πάνω από τον παίκτη, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Μάλιστα, ο Νίστρουπ είχε ήδη ολοκληρώσει τις αλλαγές του και έτσι οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με δέκα παίκτες την αναμέτρηση

Η ακριβής σοβαρότητα του τραυματισμού του Γιάγκουσιτς θα ξεκαθαρίσει το απόγευμα της Δευτέρας, όπου ο 21χρονος άσος αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.