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Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Οι πρώτες εκτιμήσεις για Ουναΐ

Άσχημα φαίνεται ότι είναι τα νέα με τον Μαροκινό μέσο.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Οι πρώτες εκτιμήσεις για Ουναΐ
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Άσχημα φαίνεται πως είναι τα πρώτα νέα για την κατάσταση της υγείας του Αζεντίν Ουναΐ που αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor στο 19ο λεπτό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται μεν για μυϊκό τραυματισμό, ωστόσο τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι τόσο απλά για τον Μαροκινό μέσο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενημέρωση του «τριφυλλιού» θα πρέπει να γίνει η μαγνητική προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο έμπειρος χαφ των «πράσινων» και το εύρος της ζημιάς που έχει υποστεί.

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