Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός 0-5: Εντυπωσιακό «τριφύλλι» έκανε το «3 στα 3» κι έπιασε κορυφή!

Με πρωταγωνίστρια την Τζούρτζεβιτς, που βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα άνετο «διπλό», συνεχίζοντας το απόλυτο στο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι «πράσινες» πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης, με την Τζούρτζεβιτς να ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 25’ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως η Κατεργιαννάκη απέτρεψε το γκολ.

Ένα λεπτό αργότερα, η Τζούρτζεβιτς χτύπησε ξανά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό της τέρμα και δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ στον Παναθηναϊκό. Οι Σειρήνες είχαν ακόμη μία καλή στιγμή στο 38’, αλλά η τερματοφύλακας του «τριφυλλιού» πραγματοποίησε νέα σημαντική επέμβαση, διατηρώντας το 0-2 μέχρι την ανάπαυλα.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμά του. Στο 48’, η Κανέλου εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

Το σκορ παρέμεινε έτσι μέχρι το 90ό λεπτό, όταν η Κωστοπούλου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Παπαδοπούλου διαμόρφωσε το τελικό 0-5, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή εμφάνιση των φιλοξενούμενων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους εννέα βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές κι ανέβηκε προσωρινά μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα διαφορά τερμάτων +10.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κατεργιαννάκη, Νταρζάνου, Κανέλλου (62’ Στεργιούλη), Καρφόντα, Σέφερντ (72’ Καλοκαιρινού), Πέιου, Νάνου, Κωστοπούλου, Ντόμοντ (72’ Πις), Πούλιου (64’ Σιαφαρίκα), Τζούρτζεβιτς (62’ Παπαδοπούλου).

LIVE η εξέλιξη των υπόλοιπων αγώνων της Κυριακής (18/10)

16:00 Αγία Παρασκευή – ΑΕΚ

16:00 Αστέρας AKTOR – Οδυσσέας Μοσχάτου

16:00 ΝΠΣ Βόλος – ΠΑΟΚ

16:00 ΟΦΗ – ΠΑΣ Πύργος 1968

16:00 Κηφισιά – ΡΕΑ