Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες των «αιωνίων»

Με τις δύο αναμετρήσεις Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» στην επιστροφή του Κώστα Σλούκα και του Κέντρικ Ναν επιβλήθηκαν άνετα με 95-75 του Περιστερίου στο άδειο λόγω τιμωρίας «Telekom Center Athens», κάνοντας το 3/3 στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά στα Γιάννενα, όμως με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να βρίσκεται σε εξαιρετική ημέρα επικράτησε με 79-68 των Vikos Φalcons, στο ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των νεοφώτιστων στη μεγάλη κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

AEK – Μύκονος 84-79

Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 84-88

Ηρακλής – Καρδίτσα 71-53

Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας 79-80

Άρης – Μαρούσι 74-57

Παναθηναϊκός – Περιστέρι 95-75

Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός 68-79

H βαθμολογία