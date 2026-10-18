Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες των «αιωνίων»
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL, μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Με τις δύο αναμετρήσεις Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι «πράσινοι» στην επιστροφή του Κώστα Σλούκα και του Κέντρικ Ναν επιβλήθηκαν άνετα με 95-75 του Περιστερίου στο άδειο λόγω τιμωρίας «Telekom Center Athens», κάνοντας το 3/3 στο πρωτάθλημα.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά στα Γιάννενα, όμως με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να βρίσκεται σε εξαιρετική ημέρα επικράτησε με 79-68 των Vikos Φalcons, στο ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των νεοφώτιστων στη μεγάλη κατηγορία.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
AEK – Μύκονος 84-79
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 84-88
Ηρακλής – Καρδίτσα 71-53
Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας 79-80
Άρης – Μαρούσι 74-57
Παναθηναϊκός – Περιστέρι 95-75
Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός 68-79