Vikos Φalcons - Ολυμπιακός 68-79: Ζορίστηκε στα Γιάννενα όμως έκανε το 3/3 με επιθετική πολυφωνία

Παρά την κόπωση από τη «διαβολοβδομάδα» και την έντονη πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 79-68 των Vikos Φalcons στα Ιωάννινα για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί του.

Στο ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των νεοφώτιστων στη μεγάλη κατηγορία, η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ εμφανίστηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική και ζόρισε τους Πειραιώτες μέχρι το τέλος, ενώ στο πρώτο μέρος διατήρησε σε μεγάλο διάστημα το προβάδισμα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τις απαραίτητες λύσεις, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (17 πόντοι, 8 ασίστ) και συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Vikos Φalcons μπήκαν δυναμικά στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους στην πρώτη κατηγορία και με όπλο τα τρίποντα του Γιάννη Καρακώστα πήρε προβάδισμα με 16-11 στα μισά του δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός βρήκε κάποιες λύσεις κοντά στο καλάθι με τον Βεζένκοφ, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής για το 23-21 της πρώτης περιόδου.

Με έξι σερί προσωπικούς πόντους του Εντιάι, οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν σε 27-27 στο 13', ενώ στο 17' πήραν προβάδισμα με 31-33 έπειτα από έξοχη πάσα του ΜακΙντάιρ για το κάρφωμα του Ντόντα Χολ. Με καλάθια από ΜακΝάιρ και Φρίμαν το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ ροκάνισε ξανά τη διαφορά για το 36-37, με τον Νετζήπογλου με όμορφο λέι-απ να διαμορφώνει το 36-39 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, οι Πειραιώτες μπήκαν δυναμικά και πιο αποφασισμένα και με ένα επιμέρους 8-1 έχτισαν διψήφια διαφορά (+10) για το 37-47 στο 24'. Διαδοχικά τρίποντα από Γουόρντ και Βεζένκοφ διαμόρφωσαν το 39-53. Η ομάδα των Ιωαννίνων έτρεξε ένα 6-0 προς το τέλος της περιόδου για το 47-58, όμως ο Ολυμπιακός διεύρυνε και πάλι τη διαφορά για το 51-64 του τρίτου δεκαλέπτου.

Mε ένα 10-4 επιμέρους σερί, το σύνολο του Γιαπλέ μείωσε σε 61-68 στην αρχή της τέταρτης περιόδου, βγάζοντας αντίδραση και σφυγμό. Ο Πάπας με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο έκανε το 70-61. Ο ΜακΙντάιρ με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 76-65, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι, ενώ το τελικό 68-79 «κλείδωσε» την τρίτη νίκη του Ολυμπιακού στη GBL σε ισάριθμα παιχνίδια.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 36-39, 51-64, 68-79

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