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Καλαμάτα – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης στη Νίκαια

Δείτε τις ενδεκάδες του Καλαμάτα – ΟΦΗ, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Καλαμάτα – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης στη Νίκαια
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Η Καλαμάτα παρατάσσεται με την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε στην Τούμπα, ενώ ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα του ΟΦΗ, ενόψει του αγώνα στο γήπεδο της Νεάπολης.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε να διατηρήσει το ίδιο αρχικό σχήμα με εκείνο που οδήγησε την Καλαμάτα στη νίκη στην Τούμπα. Αντίθετα, ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα του ΟΦΗ, μετά τα διαδοχικά και απαιτητικά παιχνίδια με την ΑΕΚ και τη Ρεν.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά, Χάμζα, Βάργκας, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Γκέλιος, Γκίνης, Λιατσικούρας, Κατάλντι, Σίγκουρντσον, Μιράντα, Χατζηθεοδωρίδης, Μπακαγιόκο, Ιγκνιάτοβιτς, Γκεσάν, Μπολίβαρ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αθανασίου, Νους, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Λίλο, Κάτσικας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ρομάνο, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης.

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