Μπαρτζώκας: «Θέλαμε να παίξουμε και να μη τραυματιστεί κανείς»

Ο Ολυμπιακός τα... χρειάστηκε κόντρα στους «μαχητικούς» Vikos Φalcons, ωστόσο με πολυφωνία στην επίθεση κατάφερε να επιβληθεί με 79-68 των νεοφώτιστων στα Γιάννενα, κάνοντας το 3/3 στη Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση των γηπεδούχων, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων»:

«Θέλαμε να παίξουμε και να μη τραυματιστεί κανείς. Παίξαμε μετά από δύο παρατάσεις. Δεν ήρθαν εδώ 7-8 παίκτες, άλλοι έπαιζαν πρώτη φορά μεταξύ τους. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσουμε. Έκανε καταπληκτική εμφάνιση ο Βίκος, συγχαρητήρια και για τις συνθήκες στο γήπεδο, που είναι πολύ καλές για μπάσκετ».

Για την κατάσταση του Ζαν Μοντέρο: «Θα πήγαινε για μαγνητική, γυρίσαμε 7 το πρωί του Σαββάτου. Κανείς δεν έχει κάτι σοβαρό. Θα προπονηθούμε για να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν παραπονιόμαστε, αυτή είναι η κατάσταση με το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες».