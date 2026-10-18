Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Με αλλαγές και Φορτούνη η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, με τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού να προχωράει σε αλλαγές, ξεκουράζοντας αρκετούς παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Ορτέγκα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Πέντερσεν να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Φρόιλερ και Πουέρτα θα είναι το δίδυμο στον άξονα, ενώ Σα, Φορτούνης και Ρόκα θα κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μάριους Μουαντιλμαντζί.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος, Πέντερσεν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Σα, Φορτούνης, Ρόκα, Μάριους.