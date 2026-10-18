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Οφέρ Γιανάι: «Ο φετινός Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει η ισχυρότερη ομάδα που έπαιξε στη EuroLeague»

Η ανάρτηση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, για τη νίκη της ομάδας του στο T-Center, αλλά και για το τι μπορεί να πετύχει ο φετινός Παναθηναϊκός. 

Οφέρ Γιανάι: «Ο φετινός Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει η ισχυρότερη ομάδα που έπαιξε στη EuroLeague»
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Ο Οφέρ Γιανάι βρέθηκε στο Telekom Center Athens πριν μερικές μέρες και παρακολούθησε το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ισχυρός άνδρας της ισραηλινής ομάδας, συναντήθηκε και δείπνησε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και φυσικά χάρηκε την επιτυχία του δικού του κλαμπ.

Με ανάρτησή του στο X, ο Οφέρ Γιανάι θέλησε να αναλύσει το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η νίκη για τη Χάποελ. Παράλληλα, αποθέωσε τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως μπορεί η φετινή του ομάδα να γίνει η ισχυρότερη που έπαιξε ποτέ στην EuroLeague.

Αναλυτικά:

«Η νίκη της περασμένης Παρασκευής στο ΟΑΚΑ ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη επιτυχία μας από το Game 3 των ημιτελικών του EuroCup στη Βαλένθια.

Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι μια απίστευτη ομάδα. Στα μάτια μου, έχει τη δυνατότητα να γίνει η ισχυρότερη ομάδα που έχει παίξει ποτέ στην EuroLeague. Το να ξεκινά τη σεζόν με 5–0 και μέσο όρο νίκης 20 πόντων είναι απλώς πρωτοφανές.

Η Χάποελ είναι ένας ταπεινός σύλλογος που κάνει τα πρώτα του βήματα στην EuroLeague. Ακόμα και το να πατήσει στο παρκέ του ΟΑΚΑ για να αγωνιστεί ήταν μεγάμη τιμή για εμάς. Πολύ λίγοι πίστευαν ότι είχαμε ρεαλιστική πιθανότητα να κερδίσουμε εκείνο το παιχνίδι.

Αλλά ίσως το ξεχωριστό χάρισμα της Χάποελ είναι να κάνει θαύματα να συμβαίνουν.

Και τα θαύματα δεν συμβαίνουν χωρίς κάποιον που να πιστεύει.

Τις τελευταίες λίγες μέρες, ο Ζακ ΛεΝτέι γυρίζει και ρωτάει όλους με μία απλή ερώτηση:

Γιατί όχι εμείς».

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