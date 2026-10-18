Premier League: Απίστευτο γκολ από το κέντρο του Γκόμεζ στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας

Δείτε τη φοβερή έμπνευση του Παραγουανού 

Premier League: Απίστευτο γκολ από το κέντρο του Γκόμεζ στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας
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Η Μπράιτον διαλύει την Κρίσταλ Πάλας με 3-0 από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης στο ΑΜΕΧ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Premier League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μοιράζει φοβερή ασίστ με τακουνάκι στο τρίτο γκολ των Γλάρων.

Μερικά λεπτά νωρίτερα όμως, ο Ντιέγκο Γκόμεζ πέτυχε σίγουρα το γκολ της αγωνιστικής και ένα από τα πιο εντυπωσιακά της σεζόν μέχρι στιγμής, αφού σκόραρε από το κέντρο.

Η Μπράιτον έκλεψε τη μπάλα στο δικό της μισό έπειτα από λάθος του Γουόρτον και ο Γκόμεζ την πήρε πίσω από τη σέντρα και χωρίς δεύτερη σκέψη επιχείρησε το μακρινό σουτ αφού είχε δει τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Μπενίτεθ, πολύ μακριά από τα δοκάρια του.

Έτσι ο Παραγουανός δοκίμασε το μακρινό σουτ και εξέθεσε τον Μπενίτεθ από το κέντρο, πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

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