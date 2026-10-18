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Παρτιζάν: Εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες o Τζεκίρι

Ο Τόνι Τζεκίρι υπέστη θλάση στον προσαγωγό στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Φενερμπαχτσέ και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Παρτιζάν: Εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες o Τζεκίρι
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Η Παρτιζάν καλείται να διαχειριστεί μια σημαντική απουσία, καθώς ο Τόνι Τζεκίρι τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της σερβικής ομάδας, ο 32χρονος σέντερ υπέστη θλάση στον προσαγωγό, γεγονός που τον θέτει εκτός πλάνων για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Η απουσία του Τζεκίρι αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή, καθώς ο έμπειρος ψηλός θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Παράλληλα, ο σέντερ της Παρτιζάν δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τις απαιτητικές αναμετρήσεις της επερχόμενης «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Βιλερμπάν και τη Ζάλγκιρις. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά την πάροδο των δύο εβδομάδων, προκειμένου να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ.

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