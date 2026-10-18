· Λέτσε · Ουντινέζε

Serie A: Φοβερή Λέτσε συνέτριψε με 0-3 την Ουντινέζε και τη βύθισε στη ζώνη του υποβιβασμού

Η Λέτσε δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ουντινέζε και καθάρισε το ματς από το πρώτο κιόλας ημίχρονο 

Serie A: Φοβερή Λέτσε συνέτριψε με 0-3 την Ουντινέζε και τη βύθισε στη ζώνη του υποβιβασμού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εύκολο απόγευμα είχε η Λέτσε στο «Φρίουλι» συντρίβοντας με 0-3 την Ουντινέζε για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ απ' τους Γκασπάρ (11'), Εντρί (33') και Ζίμπερτ (86') κι επέστρεψαν στα «τρίποντα» έπειτα από δύο σερί ήττες, ενώ την ίδια ώρα οι «φριουλάνι» κατέγραψαν την 5η σερί ήττα τους στη Serie A.

Έτσι, η Λέτσε σκαρφάλωσε στην 11η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς και βύθισε στην ζώνη του υποβιβασμού και την 18η θέση με 4 βαθμούς την Ουντινέζε

COMMENTS
LATEST NEWS
18:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Οι πρώτες εκτιμήσεις για Ουναΐ

18:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Λεβερκούζεν νίκησε με 2-1 την Φράιμπουργκ πριν το Παγκρήτιο

18:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ

18:14 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Θρίλερ στη Νεάπολη με ήρωα τον Σίγκουρντσον και χατ τρικ του Κουρμινόβσκι

18:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Έκανε... σεφτέ ο Λουζα και διπλασίασε τα γκολ του «τριφυλλιού» (vid)

18:09 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Ανοίγει το σκορ με κεφαλιά ο Ντε Φράι (vid)

18:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Πέρασε με γκολ Δουβίκα από τη Φλωρεντία η Κόμο και έπιασε 4αδα

18:05 GREEK BASKET LEAGUE

Ναν μετά την επιστροφή του: «Έχω ζεστάνει τις μηχανές, είμαι έτοιμος για δράση!»

18:03 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid)

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπλόκο» της Μπάνικ Οστράβα στη Σπάρτα Πράγας πριν τον Ολυμπιακό

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Καθάρισε με γκολ, ασίστ Κωστούλα η Μπράιτον - Έμεινε ξανά στο «Χ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:51 CONFERENCE LEAGUE

Περίπατος της Καϊράτ με πέντε γκολ πριν τον Παναθηναϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας