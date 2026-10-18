Serie A: Φοβερή Λέτσε συνέτριψε με 0-3 την Ουντινέζε και τη βύθισε στη ζώνη του υποβιβασμού

Εύκολο απόγευμα είχε η Λέτσε στο «Φρίουλι» συντρίβοντας με 0-3 την Ουντινέζε για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ απ' τους Γκασπάρ (11'), Εντρί (33') και Ζίμπερτ (86') κι επέστρεψαν στα «τρίποντα» έπειτα από δύο σερί ήττες, ενώ την ίδια ώρα οι «φριουλάνι» κατέγραψαν την 5η σερί ήττα τους στη Serie A.

Έτσι, η Λέτσε σκαρφάλωσε στην 11η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς και βύθισε στην ζώνη του υποβιβασμού και την 18η θέση με 4 βαθμούς την Ουντινέζε