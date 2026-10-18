Επιστολή του Αμαρουσίου στον ΕΣΑΚΕ για τη διαιτησία: «Απαιτούμε ίσους κανόνες και λογοδοσία»

Την παρέμβασή της για ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ έκανε η ΚΑΕ Μαρούσι, με επιστολή προς τον ΕΣΑΚΕ και κοινοποίηση στον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, την ΕΟΚ και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η ομάδα των βορείων προαστίων θέτει ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των διαιτητών, την αξιολόγηση των αποφάσεών τους και τις δικλίδες ασφαλείας για την ανεξαρτησία τους. Αφορμή αποτέλεσε η διαιτησία στην αναμέτρηση της Δόξας Λευκάδας με τον Προμηθέα για τη Stoiximan GBL, αλλά και το γεγονός ότι δύο από τους διαιτητές του συγκεκριμένου αγώνα είχαν διευθύνει μία εβδομάδα νωρίτερα το παιχνίδι του Αμαρουσίου με τη Μύκονο, στο οποίο η ομάδα είχε εκφράσει έντονα παράπονα.

Στην επιστολή της, η ΚΑΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδίδει ευθύνες χωρίς αποδείξεις, υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη θεσμικών απαντήσεων και ζητά ίση μεταχείριση για όλες τις ομάδες.

Αναλυτικά, η επιστολή της ΚΑΕ Μαρουσίου:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας και ειδικότερα τα γεγονότα που συνδέονται με τους αγώνες της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.

Η πρόσφατη αναμέτρηση της Δόξας Λευκάδας με τον Προμηθέα επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των διαιτητικών αποφάσεων, τη διαδικασία των ορισμών και την ουσιαστική διασφάλιση συνθηκών ισονομίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι δύο από τους διαιτητές της συγκεκριμένης αναμέτρησης είχαν διευθύνει, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μύκονο, στον οποίο υπήρξαν σοβαρά παράπονα για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Αμαρουσίου. Δεν προδικάζουμε προθέσεις ούτε αποδίδουμε ευθύνες χωρίς αποδείξεις.

Ωστόσο, όταν συγκεκριμένα γεγονότα επαναλαμβάνονται και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, η σιωπή των αρμόδιων οργάνων δεν αποτελεί απάντηση. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου έχει επανειλημμένα επισημάνει ζητήματα που αφορούν τη θεσμική λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ, τη διαφάνεια και την ανάγκη αποφυγής κάθε πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις μας δεν υπαγορεύονται από περιστασιακά αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά από την πεποίθηση ότι κανένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστο όταν οι συμμετέχοντες αμφισβητούν την ισότιμη αντιμετώπισή τους.

Ζητούμε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τα αρμόδια όργανα διαιτησίας σαφείς, τεκμηριωμένες και δημόσιες απαντήσεις:

– Με ποια συγκεκριμένα και ελέγξιμα κριτήρια πραγματοποιούνται οι ορισμοί των διαιτητών;

– Πώς αξιολογούνται οι διαιτητικές εμφανίσεις και ποια είναι η διαδικασία ελέγχου σοβαρών ή καθοριστικών αποφάσεων;

– Ποιοι μηχανισμοί εγγυώνται την ανεξαρτησία της διαιτησίας και την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων;

– Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλες οι ΚΑΕ αντιμετωπίζονται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια;

Η επίκληση διαδικασιών, κανονισμών ή τεχνολογικών συστημάτων δεν αρκεί από μόνη της για να κατοχυρώσει τη διαφάνεια. Η αξιοπιστία δεν διακηρύσσεται. Αποδεικνύεται στην πράξη. Σεβόμαστε τους διαιτητές ως πρόσωπα και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες του έργου τους.

Ο σεβασμός αυτός, όμως, δεν συνεπάγεται αποδοχή της έλλειψης λογοδοσίας ούτε παραίτηση από το δικαίωμα της θεσμικής κριτικής. Το Μαρούσι δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Δεν επιδιώκει ευνοϊκές αποφάσεις και δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από όσα δικαιούται κάθε ομάδα που συμμετέχει στο ίδιο πρωτάθλημα.

Απαιτεί ίσους κανόνες, ανεξάρτητη διαιτησία και πραγματική λογοδοσία. Καλούμε τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Η διαρκής συσσώρευση ερωτημάτων χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις πλήττει την εμπιστοσύνη των ομάδων, των αθλητών και των φιλάθλων προς το ίδιο το άθλημα.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, με κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο, τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Γιατί το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει ανάγκη από περισσότερες διαβεβαιώσεις. Έχει ανάγκη από αποδείξεις.

ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896».