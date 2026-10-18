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Κόντης: «Η ευθύνη είναι δικιά μου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα»

Ο Χρήστος Κόντης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Καλαμάτα με γκολ στις καθυστερήσεις, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του, αλλά εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τα λάθη των ποδοσφαιριστών του.

Κόντης: «Η ευθύνη είναι δικιά μου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα»
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Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του ΟΦΗ με 4-3 από την Καλαμάτα, με τον τεχνικό των Κρητικών να στέκεται στα αμυντικά λάθη που κόστισαν στην ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τραγικοί, δώρα, δώρα, δώρα. Στο β’ ημίχρονο μπαίνουμε καλά, με το που βάζουμε γκολ και μπαίνουμε στο παιχνίδι, ξανά δώρο… 3-1.

Τα παιδιά προσπαθούν, 3-2, 3-3 και τρώμε αυτό το γελοίο γκολ πραγματικά, συγγνώμη η ευθύνη είναι δικιά μου, εγώ είμαι ο προπονητής εγώ φταίω γι’ αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα.

Είμαστε ο ΟΦΗ, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι σε αυτό το επίπεδο είτε παίζουν με την Καλαμάτα είτε με τη Ρεν πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αυτό το σημερινό είναι για μένα, είναι δικό μου, εγώ φταίω πραγματικά, παίρνω την ευθύνη αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό σήμερα, δεν έχω λόγια, τι να πω».

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