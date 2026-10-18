Serie A: Πέρασε με γκολ Δουβίκα από τη Φλωρεντία η Κόμο και έπιασε 4αδα

Καθοριστικός ο Τάσος Δουβίκας στη νίκη της Κόμο με τον Έλληνα επιθετικό να γράφει με το γκολ του το τελικό 1-3 

Serie A: Πέρασε με γκολ Δουβίκα από τη Φλωρεντία η Κόμο και έπιασε 4αδα
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Σημαντική εκτός έδρας νίκη με αντίπαλο τη Φιορεντίνα πέτυχε η Κόμο με 1-3 και ανέβηκε ξανά στην 4η θέση της Serie A.

O Tάσος Δουβίκας ήταν καθοριστικός στη νίκη της ομάδας του καθώς σκόραρε το 3ο γκολ της Κόμο στην βραδιά για να εξασφαλίσει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

To σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε στο 32ο λεπτό ο Λιμπεράλι, με τον Νίκο Παζ να διπλασιάζει τα τέρματα της Κόμο στο 36ο λεπτό. Η Φιορεντίνα μείωσε προσωρινά με τον Πόγκρατσιστς στο 42, όμως ο Δουβίκας έδωσε ξανά αέρα δύο τερμάτων στην Κόμο με το γκολ του.

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