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Αλγουαθίλ: «Λογικό να υποφέρεις σε τέτοια παιχνίδια»

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Super League.

Αλγουαθίλ: «Λογικό να υποφέρεις σε τέτοια παιχνίδια»
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Ο Ολυμπιακός έκανε το... καθήκον του στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού χάρις τα τέρματα του Ρόκα και του Τσικίνιο.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ο Βάσκος τεχνικός, μιλώντας στο flash interview αμέσως μετά την αναμέτρηση στάθηκε στην καλή εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο μέρος, ενώ τόνισε πως η διαφορά τερμάτων θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

«Κάναμε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Είναι κρίμα που με δύο λάθη δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μας ισοφαρίσει. Δώσαμε πολύ χώρο στο πρώτο μέρος, παρ’ όλα αυτά προηγηθήκαμε με 1-0, αλλά η διαφορά θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη. Σε τέτοια παιχνίδια είναι λογικό να υποφέρεις. Η ατυχία ήρθε στο πρώτο μέρος».

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