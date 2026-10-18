Αλγουαθίλ: «Λογικό να υποφέρεις σε τέτοια παιχνίδια»

Ο Ολυμπιακός έκανε το... καθήκον του στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού χάρις τα τέρματα του Ρόκα και του Τσικίνιο.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ο Βάσκος τεχνικός, μιλώντας στο flash interview αμέσως μετά την αναμέτρηση στάθηκε στην καλή εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο μέρος, ενώ τόνισε πως η διαφορά τερμάτων θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

«Κάναμε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Είναι κρίμα που με δύο λάθη δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μας ισοφαρίσει. Δώσαμε πολύ χώρο στο πρώτο μέρος, παρ’ όλα αυτά προηγηθήκαμε με 1-0, αλλά η διαφορά θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη. Σε τέτοια παιχνίδια είναι λογικό να υποφέρεις. Η ατυχία ήρθε στο πρώτο μέρος».