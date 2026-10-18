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Παναθηναϊκός - Φλοίσβος 3-0: «Πράσινη» κυριαρχία στο Super Cup

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Φλοίσβου με 3-0 σετ και κατέκτησε το Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Παναθηναϊκός - Φλοίσβος 3-0: «Πράσινη» κυριαρχία στο Super Cup
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Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του τελικού, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και φτάνοντας με άνεση στην κατάκτηση του Super Cup. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είχε τον έλεγχο του αγώνα και βρήκε λύσεις σε κρίσιμα σημεία, με αρκετούς παίκτες να ξεχωρίζουν.

Στο πρώτο σετ, οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες στην υποδοχή του Φλοίσβου και πήραν γρήγορα προβάδισμα με 12-6. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου μείωσε σε 12-9, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ανέβασε ξανά τη διαφορά και κατέκτησε το σετ με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, το παιχνίδι ήταν αρχικά πιο ισορροπημένο, όμως τα σερβίς του Γιάντσουκ δυσκόλεψαν σημαντικά την υποδοχή του Φλοίσβου. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 14-9 και στη συνέχεια ανέβασε τη διαφορά στο 20-12, φτάνοντας εύκολα στο 25-15 και στο 2-0.

Το τρίτο σετ είχε παρόμοια εικόνα, με το «τριφύλλι» να αποκτά προβάδισμα 12-8 και στη συνέχεια να εκτοξεύει τη διαφορά στο 20-11. Ο Φλοίσβος δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ και ο Παναθηναϊκός πήρε το σετ με 25-15.

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