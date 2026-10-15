Champions League: Ιστορικό ρεκόρ για Δουβίκα

Συνεχίζει να ξεχωρίζει με τη φανέλα της Κόμο ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή στην παρουσία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ιταλικής ομάδας με τη Φέγενορντ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, πετυχαίνοντας ένα ξεχωριστό επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, ο Δουβίκας έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα και στις δύο πρώτες συμμετοχές του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο 27χρονος φορ αγωνίζεται στην Κόμο από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν αποχώρησε από τη Θέλτα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Από τότε, έχει καταγράψει 23 γκολ σε 65 συμμετοχές με την ομάδα του.

Παράλληλα, το ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό, καθώς σε οκτώ αγώνες έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ, συνεχίζοντας να αποτελεί σημαντική επιθετική λύση για την Κόμο.