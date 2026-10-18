Λευτέρης Πετρούνιας: Στον τελικό των κρίκων για όγδοη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Για όγδοη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο σε τελικό κρίκων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.033 βαθμούς στα προκριματικά του Ρότερνταμ και κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη οκτάδα, παίρνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό.

Η πρόκρισή του κρίθηκε την Κυριακή (18/10), όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι προσπάθειες των αθλητών. Ο Πετρούνιας είχε αγωνιστεί το Σάββατο (17/10) και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τέλος των προκριματικών, προκειμένου να μάθει αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Το λάθος στην προσγείωση και η πρόκριση στην οκτάδα

Ο Έλληνας γυμναστής βαθμολογήθηκε με 5.700 βαθμούς στη δυσκολία και 8.333 στην εκτέλεση. Το λάθος στην προσγείωση επηρέασε τη συνολική του επίδοση, ωστόσο οι 14.033 βαθμοί αποδείχθηκαν αρκετοί για να του εξασφαλίσουν την παρουσία στον τελικό.

Αρχικά, ο Πετρούνιας βρισκόταν στην έκτη θέση, αλλά μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών υποχώρησε στην όγδοη, παραμένοντας εντός της προνομιούχας οκτάδας. Ο Αζέρος, Νικίτα Σιμόνοφ κατέλαβε την ένατη θέση με 13.900 βαθμούς και θα είναι ο πρώτος αναπληρωματικός.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαν, ο οποίος συγκέντρωσε 14.733 βαθμούς, με 6.000 στη δυσκολία, 8.633 στην εκτέλεση και επιπλέον 0.100 για τη σταθερή προσγείωσή του. Ακολούθησαν ο Ρώσος Ίλια Ζάικα με 14.533 και ο Βρετανός Κόρτνεϊ Τάλοκ με 14.500. Ο Βέλγος Γκλεν Κάιλ κατέλαβε την έκτη θέση με 14.100 βαθμούς.

Η οκτάδα του τελικού στους κρίκους

Σινγκγιού Λαν (Κίνα) – 14.733 Ίλια Ζάικα (Ρωσία) – 14.533 Κόρτνεϊ Τάλοκ (Μεγάλη Βρετανία) – 14.500 Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.233 Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία) – 14.233 Γκλεν Κάιλ (Βέλγιο) – 14.100 Σινοσούκε Όκα (Ιαπωνία) – 14.066 Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.033

Ο Πετρούνιας θέλει ακόμα ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο τελικός του Σαββάτου (24/10) αποτελεί για τον Πετρούνια μία ακόμη ευκαιρία να προσθέσει ένα μετάλλιο στη συλλογή του. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το 2015, το 2017 και το 2018, καθώς και το αργυρό μετάλλιο το 2023.

Στόχος του θα είναι να παρουσιάσει ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον τελικό, βελτιώνοντας την εκτέλεσή του και κυρίως την έξοδό του από τους κρίκους, ώστε να διεκδικήσει μία ακόμη σημαντική διάκριση.