SUPER LEAGUE · Αστέρας Τρίπολης · Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Διαστάσεις θριάμβου με το... φαρμακερό δεξί του Καλάμπρια (vid) ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 18 Οκτωβρίου 2026, 19:16 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο Ιταλός μπακ με ένα εκπληκτικό σουτ πέτυχε το 4-1 απέναντι στους Αρκάδες. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! παναθηναικος-αστερας τριπολης COMMENTS LATEST NEWS 20:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Premier League: Απέδρασε από το City Ground και μείωσε στο -3 από την κορυφή 20:09 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Τα highlights από τον «πράσινο» περίπατο 20:08 SUPER LEAGUE ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το ντέρμπι κόντρα στον Ηρακλή 20:04 SUPER LEAGUE Νίστρουπ: «Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, έχουμε παίκτες που θα κάνουν βήμα μπροστά» 19:59 SUPER LEAGUE Λούζα: «Καλό αποτέλεσμα, το μυαλό στους δύο συμπαίκτες μας που τραυματίστηκαν» 19:53 SUPER LEAGUE Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δικέφαλο ο Γιάγκουσιτς 19:50 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός - Φλοίσβος: Η απονομή του Super Cup στους «πράσινους» και τα highlights της αναμέτρησης 19:50 SUPER LEAGUE LIVE Κηφισιά – Άρης: Η μονομαχία της Λεωφόρου 19:35 SUPER LEAGUE Αναστασίου: «Μας αδικεί το αποτέλεσμα - Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί» 19:30 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Πετούσε «φωτιές» κι έκανε πάρτι κόντρα στους Αρκάδες (vid) 19:22 SUPER LEAGUE Κηφισιά - Άρης: Οι ενδεκάδες των ομάδων 19:21 SUPER LEAGUE Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τα highlights από το «ερυθρόλευκο» διπλό στο Αγρίνιο (vid) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ