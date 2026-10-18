Κηφισιά - Άρης: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Η Κηφισιά θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να φτάσει στην τρίτη διαδοχική νίκη της, μετά τις επικρατήσεις απέναντι στον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό.

Από την πλευρά του, ο Άρης, υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου, επιδιώκει να συνεχίσει νικηφόρα, μετά το τρίποντο κόντρα στον Βόλο.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές για το παιχνίδι.

Οι ενδεκάδες:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Σαγάλ, Πόμπο, Αντόνισε, Θεοδωρίδης.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτντς, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ, Κουαμέ, Μπρούμα Καντεβέρε.