Λούζα: «Καλό αποτέλεσμα, το μυαλό στους δύο συμπαίκτες μας που τραυματίστηκαν»

Οι δηλώσεις του Ιμράν Λούζα στον ΣΠΟΡ FM TV:

«Ήταν σημαντικό να κάνουμε καλή εμφάνιση. Κι εγώ προσωπικά και η ομάδα. Κρατάω το 5-1, αλλά σκεφτόμαστε τους δύο συμπαίκτες μας που τραυματίστηκαν. Καλό αποτέλεσμα μετά την απώλεια με τον Ολυμπιακό. Κρατάμε τη νίκη και προχωράμε».

Για την αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι: «Ήταν μια ήττα, μπορεί να συμβεί. Κοιτάξαμε να ανασυνταχτούμε, να σηκωθούμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Μιλήσαμε μεταξύ μας και είπαμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Να παραμείνουμε και να υπηρετήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει».