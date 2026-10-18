Αναστασίου: «Μας αδικεί το αποτέλεσμα - Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί»

Την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του στο πρωτάθλημα γνώρισε ο Παναιτωλικός, με την ομάδα του Αγρινίου να μην καταφέρνει να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες επικράτησαν με 2-0 για την 7η αγωνιστική της Super League.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιάννης Αναστασίου επεσήμανε πως ο Παναιτωλικός κοίταξε στα μάτια έναν ποιοτικό αντίπαλο και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες χωρίς όμως να τις μετουσιώσει σε γκολ, σε αντίθεση με τους «ερυθρόλευκους» που τιμώρησαν κάθε λάθος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι, κοιτάζοντας συνολικά το παιχνίδι, μας αδικεί η εικόνα. Την περίοδο που είχαμε ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο να σκοράρουμε, στο τελευταίο τρίτο ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα, έβαλε γκολ με τον Τσικίνιο, εμείς δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε με τον Εράκοβιτς. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που σημειώνει τα γκολ.

Το σημαντικό για εμάς είναι ότι δεν φοβηθήκαμε, κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια, παίξαμε το παιχνίδι μας. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στο τελείωμα, πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις. Δεν είναι καλό το γεγονός ότι δεν σκοράρουμε, όμως έχουμε ποιότητα, ικανότητα, θέληση. Κάποια στιγμή θα σπάσει το ρόδι και θα σκοράρουμε.

Δεν μπορώ να έχω παράπονα από την προσπάθεια των παιδιών. Έδωσαν τα πάντα μέχρι τέλους. Παίζαμε με μεγάλο αντίπαλο, με παίκτες που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν φοβηθήκαμε, κοιτάξαμε το ματς στα μάτια και νομίζω ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω από το 0-2. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια θέληση και τον ίδιο ζήλο».