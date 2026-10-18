Ήττα για τη Μπασκόνια από την Τενερίφη πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Liga ACB, η Μπασκόνια δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο σερί της στο ισπανικό πρωτάθλημα, υποχωρώντας στο 3-1, μετά την ήττα με 82-77 από την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά.

Για τους νικητές, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Κάιλ Γκάι με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Χάντερ με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς είδε τον Σπανιόλο να ξεχωρίζει με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Σεντεκέρσκις προσέφερε 7 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον, η Μπασκόνια στρέφει την προσοχή της στην EuroLeague, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (22/10, 21:15) φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Center Athens» για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 39-36, 54-60, 82-77.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ