Αλγουαθίλ: «Είμαι στεναχωρημένος από το δεύτερο ημίχρονο - Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε»

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο μετά το υπέρ του 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

«Δεν είναι εύκολο σε κανένα πρωτάθλημα να κάνεις πέντε συνεχόμενες νίκες και για αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη αξία στη σημερινή νίκη. Προερχόμασταν από ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς στο Βελοντρόμ και από ένα ντέρμπι την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως τα πέντε αυτά παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολα και είναι κάτι σημαντικό για εμάς. Για τη σημερινή νίκη είμαι κατά το ήμισυ ευχαριστημένος γιατί θεωρώ πως έπρεπε να είχαμε τελειώσει το ματς από το πρώτο ημίχρονο».

Σε αυτά τα πέντε ματς τι απαντήσεις πήρατε από τους παίκτες που χρησιμοποιήσατε;

«Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και για αυτό είχα την ευκαιρία να κάνω αρκετές αλλαγές στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Οι απαντήσεις που έχουμε πάρει όλο αυτό το διάστημα είναι αρκετά θετικές απ’ όλους. Σε αυτό το ματς κάναμε μόλις δύο λάθη και ήταν οι ευκαιρίες που είχε ο αντίπαλος. Έπεσε κάπως η απόδοσή μας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μετά τις αλλαγές με τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο βρήκαμε και πάλι την κυριαρχία μας στο παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι και μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τη νίκη μετά από τις τόσες αλλαγές που κάναμε και με τους παίκτες οι οποίοι βοήθησαν και ήρθαν από τον πάγκο και αυτό είναι κάτι ασφαλές για τη συνέχειά μας γιατί φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις τόσες αλλαγές στην ομάδα».

Σε ποιο ποσοστό έχει φτάσει η ομάδα σε αυτό που θέλετε εσείς να δείτε και ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήταν εδώ

«Είναι γνωστό πως ο κόσμος μας είναι από τους καλύτερους οπαδούς που υπάρχουν στην Ευρώπη. Τους ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά, καθώς έκαναν μία μεγάλη απόσταση για να μας υποστηρίξουν και να δουν μία όμορφη νίκη της ομάδας τους. Όπως είπατε έχω ξεκινήσει να κάνω κάποιες αλλαγές στην ομάδα, αλλά όπως είπα σε όλα τα ματς το ίδιο θα σας πω και τώρα. Έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά μας, υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε. Οπότε ο δρόμος είναι ακόμη αρκετά μακρύς. Θέλουμε να είμαστε καλοί όπως στο πρώτο ημίχρονο, γιατί από το δεύτερ ημίχρονο είμαι στεναχωρημένος ιδιαίτερα στα πρώτα 25 λεπτά δεν ήμασταν καλοί, επομένως η δουλειά δεν έχει τελειώσει, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε».