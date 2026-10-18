Σαλάχ-Εντίν: «Αισθάνομαι κι εγώ leader - Μίλησα με τον Ουναΐ» (vid)

Στη συλλογική προσπάθεια του Παναθηναϊκού απέδωσε ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν την ευρεία νίκη με 5-1 απέναντι στον Asteras AKTOR, υπογραμμίζοντας πως το «τριφύλλι» δεν στηρίζεται σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά στη συνεισφορά ολόκληρης της ομάδας.

Ο άσος των «πράσινων» στάθηκε στη σημασία της ομαδικότητας, τονίζοντας πως κάθε παίκτης έχει τον δικό του ηγετικό ρόλο και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Παράλληλα, ο Μαροκινός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους τραυματισμούς των Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είμαι από τους πιο νέους παίκτες στην ομάδα. Αισθάνομαι και εγώ leader, όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να προχωράμε. Μίλησα με τον Ουναΐ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Όταν προκύπτει τραυματισμός, δεν είναι καλό. Και για τον Γιάγκουσιτς το ίδιο. Τους εύχομαι να επανέλθουν γρήγορα. Όλοι σκοράρουμε. Και εγώ πρέπει να ξεκινήσω να σκοράρω. Δε βασιζόμαστε μόνο σε έναν παίκτη. Όλη η ομάδα προχωράει».