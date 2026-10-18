· Παναθηναϊκός

Σαλάχ-Εντίν: «Αισθάνομαι κι εγώ leader - Μίλησα με τον Ουναΐ» (vid)

Ο Μαροκινός στάθηκε στο γεγονός ότι κάθε παίκτης είναι ηγέτης στους «πράσινους».

Θανάσης Μαργαρίτης

Σαλάχ-Εντίν: «Αισθάνομαι κι εγώ leader - Μίλησα με τον Ουναΐ» (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη συλλογική προσπάθεια του Παναθηναϊκού απέδωσε ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν την ευρεία νίκη με 5-1 απέναντι στον Asteras AKTOR, υπογραμμίζοντας πως το «τριφύλλι» δεν στηρίζεται σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά στη συνεισφορά ολόκληρης της ομάδας.

Ο άσος των «πράσινων» στάθηκε στη σημασία της ομαδικότητας, τονίζοντας πως κάθε παίκτης έχει τον δικό του ηγετικό ρόλο και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Παράλληλα, ο Μαροκινός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους τραυματισμούς των Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είμαι από τους πιο νέους παίκτες στην ομάδα. Αισθάνομαι και εγώ leader, όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να προχωράμε. Μίλησα με τον Ουναΐ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Όταν προκύπτει τραυματισμός, δεν είναι καλό. Και για τον Γιάγκουσιτς το ίδιο. Τους εύχομαι να επανέλθουν γρήγορα. Όλοι σκοράρουμε. Και εγώ πρέπει να ξεκινήσω να σκοράρω. Δε βασιζόμαστε μόνο σε έναν παίκτη. Όλη η ομάδα προχωράει».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ πέντε αστέρων σκόρπισε τη Γκρόνινγκεν με 5-2 με πρωταγωνιστή τον Μπράντ

22:12 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Άρης: Το γκολ του Γκαρέ που χάρισε το τρίποντο στους «κίτρινους» (Video)

21:58 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Άρης 1-2: Ο Γκαρέ λύτρωσε τους «κίτρινους» στο φινάλε

21:47 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πότε ήταν η τελευταία φορά που πέτυχε πέντε γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος

21:26 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Άρης: Φανταστικό γκολ Σαγκάλ για το 1-1 (Video)

21:24 SUPER LEAGUE

Σαλάχ-Εντίν: «Αισθάνομαι κι εγώ leader - Μίλησα με τον Ουναΐ» (vid)

21:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα τα σπουδαία για Ουναΐ και Γιάγκουσιτς

21:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο σκόραρε μετά από 305 μέρες και έβαλε τέλος στην «ξηρασία»

21:09 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές: Xάνει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Ντοζίερ

21:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ήττα για τη Μπασκόνια από την Τενερίφη πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

21:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Μίλαν κέρδισε με 3-2 την Αταλάντα και επέστρεψε στις νίκες

20:50 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Άρης: Ο Μπρούμα άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα για τους «κίτρινους» (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας