Κουρμπέλης: «Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό που μας τίμησε - Δύσκολο εξ αρχής το παιχνίδι» (vid)

Βαριά ήττα με 5-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ γνώρισε ο Αστέρας AKTOR για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου να παραμένει στην 11η θέση με 5 βαθμούς.

Μιλώντας στη μεικτή ζώνη μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Δημήτρης Κουρμπέλης αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε την «πράσινη» ΠΑΕ για την βράβευση πριν τον αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κουρμπέλη:

«Το τελικό σκορ είναι βαρύ. Επιστροφή με ανάμεικτα συναισθήματα. Πέρασα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό που μας τίμησε. Ήταν πολλά τα χρόνια. Εύχομαι στον Παναθηναϊκό ό,τι καλύτερο. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικούς παίκτες. Τους δώσαμε παραπάνω ελευθερία.

Θα κοιτάξουμε τη συνέχεια.Τα χρόνια που ήμουν στον Παναθηναϊκό έκανε το καλύτερο για την ομάδα μου. Εμείς είμαστε μία καινούργια ομάδα. Ψάχναμε τα πατήματά μας. Στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε πως γυρίσαμε την κατάσταση. Είχαμε ένα καλό σερί. Ξέραμε πως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν δύσκολο».

Το video του Onsports: