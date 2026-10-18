Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Μίλαν κέρδισε με 3-2 την Αταλάντα και επέστρεψε στις νίκες

Η Μίλαν κατάφερε να κερδίσει με 3-2 την Αταλάντα και επέστρεψε στις νίκες στο Ιταλικό πρωτάθλημα, έπειτα από το στραβοπάτημα με την Σασουόλο (1-1) την περασμένη αγωνιστική

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Μίλαν κέρδισε με 3-2 την Αταλάντα και επέστρεψε στις νίκες
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Η Μίλαν αγχώθηκε, έκανε τα εύκολα δύσκολα, ωστόσο κατάφερε να σταθεί όρθια και να πάρει τελικά τη νίκη και τους τρεις βαθμούς εντός έδρας απέναντι στην Αταλάντα με το τελικό 3-2.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ φάνηκε πως θα είχε εύκολο απόγευμα αφού ήδη από το ημίχρονο προηγούνταν με 2-0, χάρη στα γκολ των Γκονσάλο Ράμος (24') και Ραμπιό (43'). Μάλιστα, οι «Ροσονέρι» πέτυχαν και τρίτο γκολ στο 59ο λεπτό με τον Τζίλα.

Όμως, η Αταλάντα έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 3-1 με τον Γκαετάνο στο 66ο λεπτό, προτού ο Κρίστοβιτς βάλει στο 81΄ξανά για τα καλά στο κόλπο τους φιλοξενούμενους που πίεσαν για να ισοφαρίσουν.

Η Μίλαν κατάφερε να κερδίσει με 3-2 και να ανέβει ξανά στην 4η θέση της βαθμολογίας έχοντας 15 βαθμούς στις επτά πρώτες αγωνιστικές της Serie A, την ώρα που η Αταλάντα έμεινε στους 9 βαθμούς και την 10η θέση.

Η Μίλαν ταξιδεύει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου για το Europa League.

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