Βαθμολογία Super League: Συνεχίζει πρώτος ο Παναθηναϊκός - Από κοντά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, επικρατώντας με 5-1 του Αστέρα AKTOR και παρέμεινε στην κορυφή.

Από κοντά ο Ολυμπιακός που νίκησε με 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, την ώρα που η Καλαμάτα πήρε την ματσάρα της αγωνιστικής απέναντι στον ΟΦΗ με 4-3.

Στο επεισοδιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή ο «δικέφαλος» ήταν εκείνος που πήρε τη νίκη με 2-1. Τέλος ο Άρης δυσκολεύτηκε, όμως στο τέλος πήρε το τρίποντο απέναντι στην Κηφισιά με 2-1.

Τα αποτελέσματα

Λεβαδειακός – Βόλος 0-0

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 5-1

Κηφισιά – Άρης 1-2

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1

Ατρόμητος – ΑΕΚ (αναβλήθηκε)

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 18

2. Ολυμπιακός 16

3. ΠΑΟΚ 15

4. ΑΕΚ 14**

5. Άρης 13

6. Καλαμάτα 10

7. ΟΦΗ 10

8. Ηρακλής 9

9. Παναιτωλικός 9

10. Κηφισιά 8

11. Αστέρας AKTOR 5

12. Ατρόμητος 2**

13. Λεβαδειακός 2

14. Βόλος 0

*Στην ΠΑΕ Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας περιόδου.

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 Ηρακλής – Κηφισιά

19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός

19:30 Άρης – Ατρόμητος

20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ