Βαθμολογία Super League: Συνεχίζει πρώτος ο Παναθηναϊκός - Από κοντά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, επικρατώντας με 5-1 του Αστέρα AKTOR και παρέμεινε στην κορυφή.
Από κοντά ο Ολυμπιακός που νίκησε με 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, την ώρα που η Καλαμάτα πήρε την ματσάρα της αγωνιστικής απέναντι στον ΟΦΗ με 4-3.
Στο επεισοδιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή ο «δικέφαλος» ήταν εκείνος που πήρε τη νίκη με 2-1. Τέλος ο Άρης δυσκολεύτηκε, όμως στο τέλος πήρε το τρίποντο απέναντι στην Κηφισιά με 2-1.
Τα αποτελέσματα
- Λεβαδειακός – Βόλος 0-0
- Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3
- Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2
- Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 5-1
- Κηφισιά – Άρης 1-2
- ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1
- Ατρόμητος – ΑΕΚ (αναβλήθηκε)
Η βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 18
2. Ολυμπιακός 16
3. ΠΑΟΚ 15
4. ΑΕΚ 14**
5. Άρης 13
6. Καλαμάτα 10
7. ΟΦΗ 10
8. Ηρακλής 9
9. Παναιτωλικός 9
10. Κηφισιά 8
11. Αστέρας AKTOR 5
12. Ατρόμητος 2**
13. Λεβαδειακός 2
14. Βόλος 0
*Στην ΠΑΕ Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας περιόδου.
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
19:00 Ηρακλής – Κηφισιά
19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα
18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
19:30 Άρης – Ατρόμητος
20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ