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Βούρος: «Ήταν ένα παιχνίδι με έντονες διακυμάνσεις, είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου»

Ο Πραξιτέλης Βούρος στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλε ο Ηρακλής απέναντι στον ΠΑΟΚ, παρά την ήττα με 2-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Βούρος: «Ήταν ένα παιχνίδι με έντονες διακυμάνσεις, είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου»
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Την ικανοποίησή του για την προσπάθεια του Ηρακλή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Πραξιτέλης Βούρος, παρά την ήττα με 2-1. Ο αμυντικός του «Γηραιού» δήλωσε περήφανος για την εικόνα της ομάδας του και έστρεψε την προσοχή του στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τονίζοντας τη σημασία των επόμενων αναμετρήσεων.

Οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα παιχνίδι με έντονες διακυμάνσεις και με γκολ που ακυρώθηκαν. Δίνουμε αξία σε λάθος άτομα αν ασχοληθούμε με διαιτητικές αποφάσεις. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου, συνεχίζουμε τη δουλειά. Τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν έχει αξία να λέμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα.

Στα τελευταία λεπτά βλέπεις ότι όλοι οι παίκτες ήταν νευριασμένοι. Αυτές τις αποφάσεις κάποιες φορές δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Ένα τοπικό ντέρμπι θέλω είτε να το χάσω είτε να το κερδίσω δίκαια. Για να μη γίνομαι κουραστικός, λίγα λόγια».

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