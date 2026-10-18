Παναθηναϊκός να γουστάρεις με πεντάρα και γκολάρες και παραμονή στην κορυφή!

Αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Η ομάδα έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα και την κακή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό , έχασε πολλά γκολ με την Μπόρατς στην Ευρώπη και πήρε μία νίκη με 2-1, αλλά απόψε ξέσπασε στον Αστέρα και του έβαλε πέντε αντί για οκτώ.

Οι 25.000 φίλοι της ομάδας έφυγαν από το γήπεδο χαρούμενοι και γεμάτοι, από αυτό, που είδαν και ο Παναθηναϊκός παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας με εμφατικό τρόπο και με εντυπωσιακή εμφάνιση. Καλύτερος όλων, ήταν ο Λούζα, που σαν εξάρι είχε δύο ασίστ και ένα γκολ, δηλαδή που να έπαιζε και δέκα. Επαιξε και για τον φίλο του τον Ουναί, που έφυγε από το γήπεδο στο 18 τραυματίας με σοβαρό μυϊκό τραυματισμό και αύριο θα μάθουμε πόσο καιρό θα τον στερηθεί ο Παναθηναϊκός.

Πέρα από τον Λούζα έκανε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι ο Κάνγκουα, που είχε και την ασίστ στο πρώτο γκολ του Ντε Φράι, ενώ οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας με εξαίρεση το γκολ του Αστέρα κέρδισαν τις μονομαχίες και ο Τετέι με τον Ντέσερς στην επίθεση έβαλαν από ένα γκολ.

Ο Ντέσερς πήρε μία μαγική κάθετη από τον Λούζα, προχώρησε και σκόραρε καλυπτόμενος όπως φάνηκε από το VAR, ενώ ο Τετέι μετά από μία ανάπτυξη και passing game για σεμινάριο σκόραρε με το κεφάλι από σέντρα του Λούζα. Αλλο ένα γκολ έβαλε ο Καλάμπρια με σουτ σε ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι από τον ίδιο.

Οταν παίζεις τόσο επιθετικά και τόσο ψηλά και πρεσάρεις είναι λογικό να δεχθείς κάποιες φάσεις., Ο Αστέρας εκτός από το γκολ, είχε μία μεγάλη φάση στο 0-0 και άλλη μία μετά το 4-1.

Το καλό νέο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες παίζει τόσο καλά. 31 τελικές με την Μπόρατς και 26 τελικές σήμερα, Οι περισσότερες από ωραία ανάπτυξη είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα και εντυπωσιακούς συνδυασμούς, που ξεσήκωσαν τον κόσμο στην εξέδρα.

Τα κακά νέα της ημέρας ήταν οι τραυματισμοί του Ουναί και του Γιάγκουσιτς, Ο Κροάτης μπήκε πολύ καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο από δική του ενέργεια άρχισε το πέμπτο γκολ και σε ένα σουτ που έκανε ένιωσε το τσίμπημα στον δικέφαλο και έφυγε για τον πάγκο προς το τέλος του αγώνα΄

Η μεγάλη εικόνα είναι, όμως, ότι ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ αρχίζει και παίζει πάλι καλά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάθε φορά, αλλά και με διαφορετικούς σκόρερ και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τη συνέχεια, αρχής γενομένης από το ματς με την Καιράτ.

*Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Σαλάχ Εντίν, που μαζί με τον Αντίνο έκαναν κτήμα τους την αριστερή πλευρά του γηπέδου.