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Κουβεντίδης: «Το VAR το φέραμε για να αποδίδει δικαιοσύνη»

Οι δηλώσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Κουβεντίδης: «Το VAR το φέραμε για να αποδίδει δικαιοσύνη»
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Θέση απέναντι στις έντονες αντιδράσεις των ανθρώπων του Ηρακλή για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τον ΠΑΟΚ πήρε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο εκπρόσωπος του Δικεφάλου αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες για τις αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά και του VAR, δίνοντας τη δική του απάντηση για όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

«Το VAR το φέραμε για να αποδίδει δικαιοσύνη. Πολλές φορές μιλάει η εικόνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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