Αντίπαλοι ΑΕΚ: Δεύτερη συνεχόμενη 4αρα της Ρεάλ που διέλυσε τη Σεβίλλη - Στο -6 από την Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από την αρχή της αναμέτρησης επιβλητική και «φιλοδώρησε» την Σεβίλλη με 4 γκολ στο Μπερναμπέου στην εντός έδρας νίκη της με 4-1 για την 9η αγωνιστική της La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμα μια φορά ο Κιλιάν Εμπαπέ που σκόραρε δύο φορές στο 37΄και το 63΄, ενώ στο 30΄ο Γκιουλέρ είχε ανοίξει το σκορ. Η Σεβίλλη μείωσε προσωρινά σε 3-1 με τον Μπουένο στο 80', προτού ο Ντιομαντέ βάλει το κερασάκι στην τούρτα δύο λεπτά αργότερα.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη 4αρα της μετά από την συναρπαστική ανατροπή στο Champions League επί της Ρόμα με 3-4 και με την νίκη της απέναντι στη Σεβίλλη ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.