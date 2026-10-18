Water Polo League: Καταιγιστικός Ολυμπιακός κόντρα στον Απόλλωνα έκανε το 4/4

Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Απόλλωνα, ο οποίος δεν κατάφερε να ακολουθήσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, όταν με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα απέκτησαν διαφορά επτά τερμάτων, φτάνοντας στο 15-8.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και διεύρυνε σταδιακά το προβάδισμά του, φτάνοντας στο τελικό 27-12. Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη Water Polo League, στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Τα οκτάλεπτα: 5-7, 3-6, 3-6, 1-8.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης, Μπογκντάνοβιτς 4, Σέρφας, Καπότσης, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Λοράντος 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 1, Ζουζούνης.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 3, Φάτοβιτς 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 2, Σολανάκης 2, Αλαφραγκής 4, Σπάχιτς 3, Αλαμάνος, Δήμου 4, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μαθιόπουλος.