ΟΦΗ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Χριστογεώργος - Αμφίβολος για το ματς με τη Λεβερκούζεν

Με δύο σημαντικά προβλήματα ολοκληρώθηκε για τον ΟΦΗ η αναμέτρηση με την Καλαμάτα, καθώς η ήττα με 4-3 στη Νεάπολη συνοδεύτηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Χριστογεώργου.

Η ομάδα του Ηρακλείου πλήρωσε τα σοβαρά αμυντικά λάθη της, ενώ έχασε και τον βασικό της τερματοφύλακα, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Μορέιρα. Παρότι ο 26χρονος γκολκίπερ κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα νεότερα, πάντως, έφεραν ανακούφιση στις τάξεις των Κρητικών, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος απέφυγε το κάταγμα στον αυχένα. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στο μεταξύ, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (22/10) στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Europa League. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια θα ξεκαθαρίσει ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του τις επόμενες ημέρες.