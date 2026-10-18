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Έξω φρενών ο Ματσάρι πήγε να φύγει στο 2-1 του ΠΑΟΚ και τον κράτησαν άνθρωποι του Ηρακλή

Φανερά εξοργισμένος με όσα είδε να εκτυλίσσονται ο Βάλτερ Ματσάρι κινήθηκε προς την έξοδο του γηπέδου, με τους ψυχραιμότερους να τον συγκρατούν 

Έξω φρενών ο Ματσάρι πήγε να φύγει στο 2-1 του ΠΑΟΚ και τον κράτησαν άνθρωποι του Ηρακλή
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Σε ένα ντέρμπι που οι φίλοι τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ηρακλή περίμεναν για περισσότερα από 10 χρόνια, πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς και οι αποφάσεις του ιδίως προς το τέλος της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Βάλτερ Ματσάρι.

Ο προπονητής του «Γηραιού» ξέσπασε με τα όσα είδε να διαδραματίζονται στο στάδιο της Τούμπας, όταν το 1-2 του Ηρακλή όχι μόνο ακυρώθηκε λόγω επιθετικού φάουλ στο build up της αντεπίθεσης, αλλά ο Έλληνας διαιτητής απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ρος και από το φάουλ που καταλογίστηκε ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Μιχαηλίδη για το 2-1.

Ο Ιταλός τεχνικός εξοργίστηκε με όσα είδε και κινήθηκε προς την έξοδο, με τους ανθρώπους του Ηρακλή να σπεύδουν να τον ηρεμήσουν και να τον κρατήσουν στο γήπεδο.

[390457] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Eurokinissi Sports
[390457] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi Sports
[390457] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi Sports

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