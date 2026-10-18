Έξω φρενών ο Ματσάρι πήγε να φύγει στο 2-1 του ΠΑΟΚ και τον κράτησαν άνθρωποι του Ηρακλή

Σε ένα ντέρμπι που οι φίλοι τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ηρακλή περίμεναν για περισσότερα από 10 χρόνια, πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς και οι αποφάσεις του ιδίως προς το τέλος της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Βάλτερ Ματσάρι.

Ο προπονητής του «Γηραιού» ξέσπασε με τα όσα είδε να διαδραματίζονται στο στάδιο της Τούμπας, όταν το 1-2 του Ηρακλή όχι μόνο ακυρώθηκε λόγω επιθετικού φάουλ στο build up της αντεπίθεσης, αλλά ο Έλληνας διαιτητής απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ρος και από το φάουλ που καταλογίστηκε ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Μιχαηλίδη για το 2-1.

Ο Ιταλός τεχνικός εξοργίστηκε με όσα είδε και κινήθηκε προς την έξοδο, με τους ανθρώπους του Ηρακλή να σπεύδουν να τον ηρεμήσουν και να τον κρατήσουν στο γήπεδο.

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi Sports

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi Sports