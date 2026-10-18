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ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Η πρώτη αντίδραση του «Γηραιού» μετά την ήττα στην Τούμπα (pic)

Με τρεις αριθμούς ήρθε η πρώτη αντίδραση για το χαμένο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Η πρώτη αντίδραση του «Γηραιού» μετά την ήττα στην Τούμπα (pic)
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Ο Ηρακλής ηττήθηκε σε ένα... τρελό παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ με 2-1 για την 7η αγωνιστική της Super League στην Τούμπα.

Ο «Γηραιός» ως πρώτη αντίδραση δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση, ωστόσο θέλησε με νόημα να βγει προς τα έξω ότι η ήττα ήρθε εξωαγωνιστικά.

Συγκεκριμένα οι «κυανόλευκοι» στο κλασσικό full time μετά από κάθε παιχνίδι που κάνουν θέλησαν να γράψουν απλώς «80-11-17», με τους αριθμούς να συμβολίζουν τους τρεις υποβιβασμούς που δεν είχαν καμία σχέση με τα αγωνιστικά κριτήρια.

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