ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Η πρώτη αντίδραση του «Γηραιού» μετά την ήττα στην Τούμπα (pic)

Ο Ηρακλής ηττήθηκε σε ένα... τρελό παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ με 2-1 για την 7η αγωνιστική της Super League στην Τούμπα.

Ο «Γηραιός» ως πρώτη αντίδραση δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση, ωστόσο θέλησε με νόημα να βγει προς τα έξω ότι η ήττα ήρθε εξωαγωνιστικά.

Συγκεκριμένα οι «κυανόλευκοι» στο κλασσικό full time μετά από κάθε παιχνίδι που κάνουν θέλησαν να γράψουν απλώς «80-11-17», με τους αριθμούς να συμβολίζουν τους τρεις υποβιβασμούς που δεν είχαν καμία σχέση με τα αγωνιστικά κριτήρια.