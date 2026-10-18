Ο Μανδάς κατέβασε ρολά και η Λάτσιο σκόρπισε με 3-0 εκτός έδρας τη Γιουβέντους

Η Λάτσιο με τον Χρήστο Μανδά κάτω από τα δοκάρια κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 0-3 στην έδρα της Γιουβέντους και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A μαζί με την Ίντερ.

Ο Έλληνας πορτιέρο αγωνίστηκε για ακόμα μια φορά ως βασικός με τη φανέλα της Λάτσιο και κράτησε ξανά ανέπαφη την εστία του, τέταρτη φορά σε επτά αναμετρήσεις για φέτος στο πρωτάθλημα και πανηγύρισε το «διπλό» στην έδρα της Γιουβέντους.

Το σκορ για τους Λατσιάλι άνοιξε στο 37ο λεπτό ο Πρόβστγκααρντ και ο Ίσακσεν διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμεων στο 66', ενώ διαστάσεις θριάμβου έδωσε στο 89΄ο Ντέλε-Μπασίρου ανεβάζοντας τον δείκτη στο σκορ στο 3-0.

Η ομάδα του Γκατούζο ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στους 19 βαθμούς μαζί με την Ίντερ, ενώ η Γιουβέντους έχασε κι άλλο έδαφος από την κορυφή και έμεινε στην 8η θέση με 11 βαθμούς.