«Βόμβες» Νίστρουπ για Λιβάι Γκαρσία: «Πήγε στην εθνική του ομάδα και τον κατέστρεψαν!»

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αντικαταστήσει τον Λιβάι Γκαρσία στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR εξήγησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον επιθετικό η εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο Δανός προπονητής διευκρίνισε στη συνέντευξη Τύπου πως η αλλαγή του 29χρονου φορ δεν είχε σχέση με την αγωνιστική του παρουσία. Αντίθετα, όπως ανέφερε, κρίθηκε απαραίτητο να περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής του, καθώς ο ποδοσφαιριστής προέρχεται από πρόσφατο τραυματισμό και χρειάζεται προσεκτική διαχείριση της επιβάρυνσής του.

Αναλυτικά όσα είπε

Για την παθητικότητα που βγάζει η ομάδα όταν αμύνεται στο δικό της μισό: «Νομίζω πως είχε διορθωθεί από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Παίξαμε πολύ δυνατά στο χαμηλό αμυντικό μπλοκ και με τον Ολυμπιακό. Υπήρχαν άλλες φάσεις που δεν ήμασταν καλοί στο ντέρμπι, όμως στο αμυνόμαστε στο κουτί μας και στα τελευταία 20-30 μέτρα από την εστία μας, νομίζω ήμασταν αρκετά δυνατοί. Αναφορικά με τη διαφορά στην ευστοχία στα σουτ, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον, το γήπεδο ήταν πολύ μαλακό και σε κάποιους παίκτες φαινόταν βαρύ όταν δεν είχαν τη μπάλα. Όπως είπα και πριν το αποψινό ματς στην ομάδα, οι τρεις παίκτες του Αστέρα μπροστά είναι αρκετά καλοί, ειδικά ο Μπαρτόλο, αν τους δώσουμε χρόνο και χώρο μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα.

Γενικά απόψε θέλω να επικεντρωθώ στα θετικά. Ήμασταν πολύ καλοί με τη μπάλα στα πόδια για δεύτερο σερί ματς. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε ωραίους συνδυασμούς».

Για το «ξέσπασμα» κόντρα στον Αστέρα Aktor και το παιχνίδι του Λούζα: «Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Μπορούσα να είχα κάνει ροτέισον ένα δύο παίκτες ακόμα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Όσο περισσότερο γνωρίζω την ομάδα, τόσο περισσότερο θα τζογάρω στο να κάνω λίγο παραπάνω ροτέισον. Τώρα νιώθω πιο άνετα με το να παίζω με μία σταθερή ομάδα και να κάνει 2-3-4 αλλαγές από ματς σε ματς. Δεν θα μιλήσω για κάποιον ατομικά.

Ήμασταν πολύ καλοί σαν ομάδα. Σημαντικό που σκοράραμε τόσα γκολ. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλα τόσα κόντρα στη Μπόρατς. Δύο σερί ματς τώρα δημιουργούμε πολύ. Γενικά, έχουμε αρχίσει να γινόμαστε μία δυνατή ομάδα στην έδρα μας. Βγαίνουμε έξω με τη σωστή επιθετική συμπεριφορά. Οι παίκτες απολαμβάνουν να παίζουν μπροστά στον κόσμο μας με την υποστήριξη που παίρνουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και εκτός έδρας».

Για το αν αυτό που είδαμε απόψε είναι ο Παναθηναϊκός που είχε στο μυαλό του απ' όταν ήρθε: «Όλοι οι προπονητές θέλουν οι ομάδες τους να σκοράρουν όσο περισσότερο μπορούν. Ευτυχώς για μένα, έχουμε ένα ρόστερ με αρκετούς επιθετικούς παίκτες και μου το κάνει πιο εύκολο, όταν έχω επιθετικούς σαν αυτούς που έχουμε, ποδοσφαιριστές που μπορούν να κινηθούν ανάμεσα στις γραμμές με τον τρόπο που το κάνουν οι δικοί μας κλπ. τα κάνουν όλα πιο εύκολα. Θα πάω πίσω σ' αυτό που είχα πει στην προετοιμασία. Δεν θα υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο, θα έρθουν κακές μέρες. Όμως σίγουρα μου αρέσει αυτό που έχω δει από την ομάδα σε όλα τα εντός έδρας ματς, ακόμα και στα προκριματικά, αν βάλεις μία γραμμή από τότε μέχρι τώρα μπορείς να δεις τη βελτίωση».

Για την ενέργεια και την επιθετικότητα της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα: «Νομίζω πως ο βασικός λόγος που κερδίσαμε σήμερα είναι το πως παίζαμε όταν είχαμε τη μπάλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με τα πρώτα 30 λεπτά, που ήμασταν πιο τσαπατσούληδες και αν είχαμε λιγότερη τύχη θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει πίσω στο σκορ. Μετά τα γκολ όμως πήραμε όλο και περισσότερο τον έλεγχο. Υπήρχαν πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς τη μπάλα, ωστόσο επιθετικά δημιουργήσαμε πολύ, για δεύτερο σερί ματς, μεγάλες ευκαιρίες σε open play, όπως με τον ΠΑΟΚ, με την Κηφισιά, με τον Παναιτωλικό. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για το επιθετικό κομμάτι που έχουμε στην Αθήνα μέχρι στιγμής».

Για τους τραυματισμούς του Ουναΐ και του Γιάγκουσιτς, που αγωνίζονται και στους ίδιους χώρους: «Καλή ερώτηση. Θα δούμε. Τώρα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα για τους δύο τραυματισμούς. Ελπίζω το καλύτερο και για τους δύο. Αλλά καταλαβαίνουμε πως θα είναι έξω, αλλά δεν ξέρω για πόσο. Έπειτα θα δούμε πως θα παίξουμε. Μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ, παίξαμε με 4-4-2 και πήγε καλά. Μπορεί να έχουμε έναν μέσο που ανεβαίνει και θα κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Και ο Λούζα και ο Κάνγκουα μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουμε δει τον καιρό που είμαι εδώ να παίζουμε με έναν εξτρέμ που μπορεί να κινείται και να γίνεται επιπλέον παίκτης στο κέντρο, όπως ο Ταμπόρδα. Ίσως κι αυτός μπορεί να παίξει σαν δεύτερος επιθετικός, ίσως να είναι και η καλύτερή του θέση για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ευτυχώς έχω πολλούς καλούς παίκτες, ακόμα ο Ραστόντερ φαίνεται καλά όταν μπαίνει στο γήπεδο, κι ας είναι διαφορετικού τύπου παίκτης, δίνει άλλα πράγματα. Σταυρώνουμε τα δάκτυλά μας και ελπίζουμε για το καλύτερο τόσο για τον Ουναΐ όσο και για τον Γιάγκουσιτς».

Για τον Λιβάι Γκαρσία: «Προφανώς υπάρχει ένας προπονητής που παίρνει την ευθύνη για τον Λιβάι Γκαρσία. Το κάνουμε αυτό όλη τη σεζόν. Μετά πήγε στην εθνική του ομάδα και τον κατέστρεψαν. Τον έβαλαν να παίξει τρία ματς στη σειρά. Ξέρω πως όλοι οι προπονητές των εθνικών ομάδων θέλουν να κερδίσουν, αλλά τώρα βλέπουμε ότι πρέπει κι εκείνη να φροντίζει τους παίκτες της. Δεν μπορείς να βάζεις έναν παίκτη και απλώς να τον αφήνεις να παίζει μετά από τοσο μεγάλο ταξίδι κάθε τρεις μέρες. Λιβάι Γκαρσία είναι μακράν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Έπαιξε 30 λεπτά με τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε λίγο παρακάτω ενάντια στη Μπόρατς και σήμερα έπαιξε 45 λεπτά, γιατί με τον προπονητή φυσικής κατάστασης συμφωνήσαμε εξ' αρχής πως έπρεπε να παίξει τόσο. Περιμένω ότι στο επόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, αν κληθεί και πάει, ότι η χώρα του θα συμπεριφερθεί στο σώμα του με τον ίδιο τρόπο.

Τον έχω χρησιμοποιήσει τόσο ως φορ όσο και ως δεξιό εξτρέμ. Στις συζητήσεις που είχαμε κάνει πριν έρθει ήμουν εντελώς ξεκάθαρος σχετικά με τις θέσεις που θα έπαιζε όταν ερχόταν εδώ. Είναι κορυφαίος επιθετικός και κορυφαίους εξτρέμ. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, για μένα, με τη εμπειρία και την ποιότητά του, τοπ παίκτης».