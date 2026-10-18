Γρηγορίου: «Είμαι ικανοποιημένος που δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους τρεις βαθμούς»

Ο Άρης επικράτησε με 2-1 της Κηφισιάς στο «Απόστολος Νικολαΐδης», χάρη στο γκολ του Γκαρέ στο 89ο λεπτό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, έπλεξε το εγκώμιο της Κηφισιάς και στάθηκε στην επιμονή που έδειξε η ομάδα του μέχρι το τελευταίο λεπτό, προκειμένου να φτάσει στη νίκη.

Όσα είπε ο Γρηγορίου:

Για τη νίκη:

«Νομίζω ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με καλή φυσική κατάσταση που πιέζει και τρέχει, στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά πήρε την πρωτοβουλία, δώσαμε και μεις δικαίωμα γιατί τρεις φορές είχαμε τις προυποθέσεις να τελειώσουμε κάτι, και δώσαμε αντ’ αυτού την μπάλα στο αντίπαλο και από την επίθεση βρεθήκαμε στην άμυνα. Επιμείναμε μέχρι το τέλος γιατί το θέλαμε, πήραμε τρεις βαθμούς, και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

Για τη 2η σερί νίκη:

«Προσπαθώ να τονίσω στα παιδιά, ότι η επίτευξη των στόχων δεν γίνεται μόνο μέσα από τα ντέρμπι, όυτε γι’ αυτόν που παίρνει πρωτάθλημα, και αυτά ειναι σημαντικά παιχνίδια για να πηγαίνεις παρακάτω. Είναι ευκαιρία με το πρόγραμμα που έχουμε να αναρριχηθούμε εκει που θέλουμε εμείς και ο κόσμος μας».

Για την έλλειψη ψυχραιμίας:

«Νομίζω ότι είχαμε καλές προϋποθέσεις, φτάναμε εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και δεν κάναμε καλές επιλογές. Θα μπορούσασμε να είμαστε πιο ψύχραιμοι, αυτό που με αφήνει ικανοποιημένο είναι οτι δεν μας πήρε από κάτω όπως σε άλλα παιχνίδια, τα καταφέραμε με τον Γκαρέ και αυτό κρατάω, ότι δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους τρεις βαθμούς».