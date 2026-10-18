· Άρης · Κηφισιά

Γρηγορίου: «Είμαι ικανοποιημένος που δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους τρεις βαθμούς»

Στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στη σημασία της νίκης και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του μέχρι το τέλος για να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Γρηγορίου: «Είμαι ικανοποιημένος που δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους τρεις βαθμούς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης επικράτησε με 2-1 της Κηφισιάς στο «Απόστολος Νικολαΐδης», χάρη στο γκολ του Γκαρέ στο 89ο λεπτό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, έπλεξε το εγκώμιο της Κηφισιάς και στάθηκε στην επιμονή που έδειξε η ομάδα του μέχρι το τελευταίο λεπτό, προκειμένου να φτάσει στη νίκη.

Όσα είπε ο Γρηγορίου:

Για τη νίκη:

«Νομίζω ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με καλή φυσική κατάσταση που πιέζει και τρέχει, στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά πήρε την πρωτοβουλία, δώσαμε και μεις δικαίωμα γιατί τρεις φορές είχαμε τις προυποθέσεις να τελειώσουμε κάτι, και δώσαμε αντ’ αυτού την μπάλα στο αντίπαλο και από την επίθεση βρεθήκαμε στην άμυνα. Επιμείναμε μέχρι το τέλος γιατί το θέλαμε, πήραμε τρεις βαθμούς, και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

Για τη 2η σερί νίκη:

«Προσπαθώ να τονίσω στα παιδιά, ότι η επίτευξη των στόχων δεν γίνεται μόνο μέσα από τα ντέρμπι, όυτε γι’ αυτόν που παίρνει πρωτάθλημα, και αυτά ειναι σημαντικά παιχνίδια για να πηγαίνεις παρακάτω. Είναι ευκαιρία με το πρόγραμμα που έχουμε να αναρριχηθούμε εκει που θέλουμε εμείς και ο κόσμος μας».

Για την έλλειψη ψυχραιμίας:

«Νομίζω ότι είχαμε καλές προϋποθέσεις, φτάναμε εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και δεν κάναμε καλές επιλογές. Θα μπορούσασμε να είμαστε πιο ψύχραιμοι, αυτό που με αφήνει ικανοποιημένο είναι οτι δεν μας πήρε από κάτω όπως σε άλλα παιχνίδια, τα καταφέραμε με τον Γκαρέ και αυτό κρατάω, ότι δεν παρατήσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους τρεις βαθμούς».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:58 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Χριστογεώργος - Αμφίβολος για το ματς με τη Λεβερκούζεν

23:50 ΣΠΟΡ

Water Polo League: Καταιγιστικός Ολυμπιακός κόντρα στον Απόλλωνα έκανε το 4/4

23:39 SUPER LEAGUE

Βοηθός Ματσάρι: «Δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, θέλει να γυρίσει στην Ιταλία!»

23:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μανδάς κατέβασε ρολά και η Λάτσιο σκόρπισε με 3-0 εκτός έδρας τη Γιουβέντους

23:34 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Τα στιγμιότυπα από το επεισοδιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)

23:31 OPINION

Παναθηναϊκός να γουστάρεις με πεντάρα και γκολάρες και παραμονή στην κορυφή!

23:27 SUPER LEAGUE

Βούρος: «Ήταν ένα παιχνίδι με έντονες διακυμάνσεις, είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου»

23:22 SUPER LEAGUE

Έξω φρενών ο Ματσάρι πήγε να φύγει στο 2-1 του ΠΑΟΚ και τον κράτησαν άνθρωποι του Ηρακλή

23:18 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Η αντίδραση του Καραπαπά για τη διαιτησία στην Τούμπα

23:12 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Η πρώτη αντίδραση του «Γηραιού» μετά την ήττα στην Τούμπα (pic)

23:01 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1: Λύτρωση με Μιχαηλίδη, στο ντέρμπι του VAR (Videos)

23:00 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Συνεχίζει πρώτος ο Παναθηναϊκός - Από κοντά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας