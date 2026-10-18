Άγιαξ πέντε αστέρων σκόρπισε τη Γκρόνινγκεν με 5-2 με πρωταγωνιστή τον Μπράντ

Εντυπωσιακός ήταν ο Άγιαξ ο οποίος επικράτησε με 5-2 της Γκρόνινγκεν εκτός έδρας, τρεις ημέρες μετά την ήττα από τη Χάιντουκ Σπλιτ, και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο Γιούλιαν Μπραντ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, σημειώνοντας δύο γκολ, ενώ ο Τζόρθι Μόκιο πρόσθεσε άλλα δύο. Ο Άαρον Μπόουμαν πέτυχε το πέμπτο τέρμα των φιλοξενούμενων, με τον Τόμ φαν Μπέργκεν να διαμορφώνει το τελικό σκορ για την Γκρόνινγκεν.

Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει προσωρινά σε 1-2 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο ο Άγιαξ αντέδρασε άμεσα και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Με αυτό το τρίποντο, ο «Αίαντας» εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες βαθμών των Αϊντχόφεν και Άλκμααρ, πλησιάζοντας στους πέντε βαθμούς την πρωτοπόρο Φέγενορντ.