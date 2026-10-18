Ligue 1: Η Μονακό «κόλλησε» απέναντι στη Λοριάν και έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή

Mεγάλη ευκαιρία να βρεθεί μόνη της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 έχασε η Μονακό που ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Λοριάν με 1-0.

Έτσι, έχει δημιουργηθεί «συνωστισμός» στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος καθώς τέσσερις ομάδες βρίσκονται στην πρώτη θέση και μπορεί να γίνουν και πέντε εφόσον η Λιόν κερδίσει αργά το βράδυ τη Νις.

Η Λοριάν έβαλε φρένο στην πορεία της Μονακό, κερδίζοντάς τη με 1-0 στο «Μοστουάρ». Μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο μέρος, ο Ντένις Ζακάρια υπέπεσε σε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Νοά Καντιού. Μάλιστα, η Λοριάν πλησίασε και σε δεύτερο τέρμα, αλλά το σουτ του Ντεμπό Σιλά στα τελευταία λεπτά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι.

Την ήττα της Μονακό, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Παρί FC κερδίζοντας με 4-3 τη Ρεν έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Η ομάδα του Λίαμ Ρόζενιορ είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαμίν Σιναγιόκο, ο οποίος ετοίμασε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του για τον Μαξίμ Λόπεζ και κράτησε για τον εαυτό του τα άλλα δύο - το τελευταίο, μάλιστα, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Πέναλτι που ήταν το τέταρτο στο ματς, αφού η Ρεν είχε κερδίσει τα άλλα τρία - τα μετέτρεψε όλα σε γκολ ο Εστεμπάν Λεπόλ, αλλά ο σύλλογος από τη Βρετάνη δεν απέφυγε την ήττα και δεν κατάφερε να ανέβει μόνη της στην κορυφή.

Στο «Σταντ Οσεάν» και κόντρα στη ροή του αγώνα, η Οσέρ άνοιξε το σκορ απέναντι στη Χάβρη με το πλασέ του Ντάνι Ναμασό που βγήκε τετ-α-τετ με τον Γκοτιέ Γκαλόν. Οι γηπεδούχοι έχαναν ευκαιρίες, δυο εξ αυτών απώλεσε ο Αλί Σαμάτα, οι φιλοξενούμενοι έβαζαν γκολ. Ο Ναμασό και πάλι, με υπέροχο τσίμπημα της μπάλας έκανε το 0-2 με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Παρά τη γρήγορη μείωση του σκορ από τον Ραγιάν Φοφανά, ο Οσέρ βρήκε και τρίτο γκολ, με πλασέ του Ρομέιν Φαβρ από ασίστ του Ναμασό, για το τελικό 1-3. Ουραγός η Χάβρη, ανέπνευσε βαθμολογικά η Οσέρ.