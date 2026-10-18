Ligue 1: Έβγαλε αντίδραση η Μαρσέιγ μετά τον Ολυμπιακό - Κέρδισε 5-2 την Ανζέ

«Αγρίεψε» η Μαρσέιγ μετά την ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό 

Ligue 1: Έβγαλε αντίδραση η Μαρσέιγ μετά τον Ολυμπιακό - Κέρδισε 5-2 την Ανζέ
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Έβγαλε αντίδραση η Μαρσέιγ καθώς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο UEFA Europa League, πέρασε θριαμβευτικά από το «Σταντ Ραϊμόν Κοπά», θριαμβεύοντας με 5-2 επί της Ανζέ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μεν με κεφαλιά του Λιλιάν Ραολισόα, που πήρε το «ριμπάουντ» μετά την επέμβαση του Τζέφρι ντε Λάνγκε, αλλά οι παίκτες του Μπρούνο Ζενεσιό αντέδρασαν άμεσα. Από κοντινή απόσταση ο Χιμάντ Αμπντελί ισοφάρισε και με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Νουχούμ Καμισοκό έκανε το 1-2, προτού βγει το ημίχρονο.

Οι «Φωκαείς» συνέχισαν να είναι καλύτεροι και στο δεύτερο μέρος. Ο Αμίν Γκουιρί μπορεί να μην νίκησε από την άσπρη βούλα τον Άνοτνι Λόπες, αλλά στην επαναφορά βρήκε δίχτυα για το 1-3. Η ομάδα του Στεφάν Ζιλί έβγαλε αντίδραση κι αφού είχε οριζόντιο δοκάρι με τον Πρόσπερ Πίτερ, μείωσε με το εύστοχο πέναλτι του Αμίν Ελ Ουαζανί.

Ωστόσο, η Μαρσέιγ πέτυχε άλλα δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, με τους Αμίν Χαρίτ και Ιγκόρ Παϊσάο, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της που προσπέρασε στην κατάταξη την αντίπαλό της.

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