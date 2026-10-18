Παναθηναϊκός: Πότε ήταν η τελευταία φορά που πέτυχε πέντε γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα AKTOR, επικρατώντας με 5-1 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Παράλληλα, οι «πράσινοι» κατέγραψαν μια επίδοση που είχαν να πετύχουν εδώ και 911 ημέρες, καθώς σκόραραν πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2024.

Η προηγούμενη φορά που το «τριφύλλι» είχε σημειώσει πέντε τέρματα απέναντι σε έναν αντίπαλο ήταν στις 21 Απριλίου 2024, όταν είχε επικρατήσει εκτός έδρας της Λαμίας, στο πλαίσιο των Playoffs της Stoiximan Super League.

Η προηγούμενη πεντάρα στη Λαμία

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός είχε επιβάλει τον ρυθμό του και είχε βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πέντε φορές, με πρωταγωνιστές τρεις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Τάσος Μπακασέτας διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το 2-0 στο 44'.

Στο δεύτερο μέρος, ο Φώτης Ιωαννίδης ανέλαβε δράση, σκοράροντας στο 54ο και στο 60ό λεπτό. Ενδιάμεσα, στο 57', ο Μπακασέτας είχε πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία νίκη των «πρασίνων».