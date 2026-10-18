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Αναντολού Εφές: Xάνει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Ντοζίερ

Ο Πι Τζέι Ντοζίερ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες λόγω προβλήματος στη μέση, χάνοντας την αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναντολού Εφές: Xάνει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο Ντοζίερ
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Ο Πι Τζέι Ντοζίερ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Εφές με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με την τουρκική ομάδα να ενημερώνει πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Ως αποτέλεσμα, ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 30 Οκτωβρίου.

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