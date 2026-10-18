Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο σκόραρε μετά από 305 μέρες και έβαλε τέλος στην «ξηρασία»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το «διπλό» απέναντι στον Παναιτωλικό με 0-2 χάρη στα γκολ των Ρόκα και Τσικίνιο πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη του στη Super League.

Ο Πορτογάλος σκόραρε ένα πολύ όμορφο γκολ για να κάνει το 0-2 και να σφραγίσει τη νίκη και το τρίποντο για τους «Ερυθρόλευκους» με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής στο αριστερό παράθυρο της εστίας.

Με αυτό τον τρόπο, ο Τσικίνιο έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί για τον ίδιο καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα έπειτα από 305 ημέρες.

Τελευταίο του γκολ με τα «ερυθρόλευκα» ήταν στις 17 Δεκεμβρίου 2025, απέναντι στον Ηρακλή, στη νίκη των Πειραιωτών με 6-0 για το Κύπελλο Ελλάδας.

Το αποψινό ήταν το 17ο γκολ του σε 118 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.