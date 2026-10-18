Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα τα σπουδαία για Ουναΐ και Γιάγκουσιτς

Σε... αναμμένα κάρβουνα οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» μέχρι να γίνουν γνωστές οι εξετάσεις των δύο ποδοσφαιρτιστών.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα τα σπουδαία για Ουναΐ και Γιάγκουσιτς
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Αγωνία επικρατεί στον Παναθηναϊκό, καθώς παρά την ευρεία νίκη με 5-1 επί του Αστέρα AKTOR οι «πράσινοι» είδαν τους Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς να αποχωρούν τραυματίες από την αναμέτρηση.

Ο Μαροκινός χαφ έγινε αλλαγή μόλις στο 19', με τον Τετέι να παίρνει τη θέση του, ενώ έφυγε με φορείο δείχνοντας ότι εκείνη την στιγμή δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του, νιώθοντας τράβηγμα στον δικεφάλου του δεξιού του ποδιού.

Όσον αφορά τον Κροάτη ποδοσφαιριστή έχει ακριβώς την ίδια ενόχληση, αλλά στο αριστερό πόδι που προήλθε έπειτα από σουτ που επιχείρησε στο 89'.

Τόσο ο Ουναΐ, όσο και ο Γιάγκουσιτς θα υποβληθούν αύριο (19/10) το απόγευμα σε μαγνητική προκειμένου να εντοπιστεί το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί.

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