Premier League: Απέδρασε από το City Ground με ήρωα Μαντουέκε και μείωσε στο -3 από την κορυφή

Η Άρσεναλ δεν ήταν καλή, δεν έπεισε με την εμφάνισή της και η Νότιγχαμ Φόρεστ της έβαλε πολύ δύσκολα, ωστόσο με ατομική ενέργεια του Μαντουέκε κατάφερε να... λύσει τον γρίφο, να σκοράρει και να αποδράσει με τους τρεις βαθμούς από το «City Ground» με το τελικό 0-1.

Mε αυτή τη νίκη η Άρσεναλ έφτασε τις 6 στις 7 πρώτες αγωνιστικές της Premier League και έμεινε στη 2η θέση με 18 βαθμούς, στο -3 από την «απόλυτη» Μάντσεστερ Σίτι που μετρά επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αντίθετα, η Φόρεστ είναι πλέον κάτω από την επικίνδυνη ζώνη έχοντας συγκεντρώσει μόνο 5 βαθμούς.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εκτός αποστολής, ξαιτίας ενός μυϊκού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα και σύμφωνα με τον Μικέλ Αρτέτα θα απουσιάσει για «μερικές εβδομάδες». Τη θέση του στην 11αδα πήρε ο Έζε.

Ο Τζόλης έχει χάσει το παιχνίδι με τη Λιντς και τη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 επί της Λιλ μεσοβδόμαδα για το Champions League και ενδέχεται να απουσιάσει και από την αναμέτρηση της Τετάρτης (21/10) απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για την 3η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.