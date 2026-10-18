Παναθηναϊκός - Φλοίσβος: Η απονομή του Super Cup στους «πράσινους» και τα highlights της αναμέτρησης

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup Ελλάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Ράσμους Νίλσεν, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, με 11 επιθέσεις και τέσσερις άσους, κερδίζοντας επάξια το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

Η απονομή:

Τα highlights: