Παναθηναϊκός - Φλοίσβος: Η απονομή του Super Cup στους «πράσινους» και τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου και κατέκτησε το Super Cup. Δείτε την απονομή και τα highlights του αγώνα.
Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup Ελλάδας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Ράσμους Νίλσεν, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, με 11 επιθέσεις και τέσσερις άσους, κερδίζοντας επάξια το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.
Η απονομή:
Τα highlights: